Степашин: остановка военной помощи США Украине серьезно отразится на ходе боев

Решение США приостановить военную помощь Украине серьезно отразится на ходе боевых действий. Такое мнение высказал бывший председатель российского правительства Сергей Степашин в беседе с агентством ТАСС.
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