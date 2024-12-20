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Медведев: Зеленский оскорблениями в адрес Путина показал Трампу «средний палец»

Медведев: Зеленский оскорблениями в адрес Путина показал Трампу «средний палец»

Дмитрий Медведев выразил мнение, что просроченный украинский президент Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес главы российского государства Владимира Путина показал "средний палец" избранному президенту США Дональду Трампу.

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