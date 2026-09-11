В России начали выпускать моноблоки с отечественными жидкокристаллическими экранами

Экраны — сенсорные, а опционально моноблоки оснащаются системой на основе алгоритмов ИИ Компания «Некс-Т» (NexTouch), резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», начала серийный выпуск интерактивных моноблоков с жидкокристаллическими модулями российского производства.
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