В Архангельске утром 13 сентября бензин был на пяти АЗС

Утром топливо было в наличии на пяти из 11 заправок в мониторинге городской администрации.Утром топливо было в наличии на пяти из 11 заправок в мониторинге городской администрации.
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