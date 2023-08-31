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Разин о переходе Пресса в «Металлург»: «Логично. Человек проявил себя при игре в большинстве»

Швед знаком тренеру по совместной работе в «Северстали». «После прошлого плей-офф логично пригласить Пресса.

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