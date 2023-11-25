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Добрый Мир

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"Русская авиация вне конкуренции"- что говорят о Су-57 американские командиры

"Русская авиация вне конкуренции"- что говорят о Су-57 американские командиры

30K прочитали Истребитель Су-57 уже давно совершил свой первый полет – в 2010 году, но его массовое производство и поставки в нужном количестве на вооружение до сих пор не были реализованы в запланированных объемах.

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