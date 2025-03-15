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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ на освобожденных территориях в зоне проведения СВО в ЛНР

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ на освобожденных территориях в зоне проведения СВО в ЛНР

Группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего инженеры приступают к очистке от взрывоопасных предметов.

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