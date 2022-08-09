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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

В Самаре на мальчика упала 100-килограммовая бетонная колонна

10-летний мальчик получил травму во время прогулки с бабушкой по самарской набережной. На пересечении улиц Максима Горького и Вилоновской, около входа в Струковский сад, на ногу ребенка упал бетонный цилиндр-заграждение весом больше 100 килограммов.

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