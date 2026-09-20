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Рекорд по увольнению: как менеджеры потратили 3 месяца на найм и потеряли сотрудника за один день

Рекорд по увольнению: как менеджеры потратили 3 месяца на найм и потеряли сотрудника за один день

Иногда кажется, что некоторые менеджеры по найму живут в какой-то своей, параллельной вселенной, где соискатели должны быть бесконечно счастливы самому факту трудоустройства.

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