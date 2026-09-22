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Царьград

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Владельца веревочного парка в Солнечногорске судят за травму подростка

Владельца веревочного парка в Солнечногорске судят за травму подростка

Владельцу верёвочного парка в деревне Пешки предъявлено обвинение после того, как 24 мая 14-летний посетитель сорвался с трассы и повредил спину.

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