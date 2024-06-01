Такое может только AMD. Компания выпустит AM4-процессоры Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT — спустя по чти 7,5 лет с момента выпуска платформы AM4

На следующей неделе AMD официально представит процессоры Ryzen 9000 для настольных ПК, но, как оказалось, компания готовит большой сюрприз для всех обладателей «старой» платформы AM4 — для неё будут выпущены два новых процессора: Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии