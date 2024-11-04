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Попавшим в плен украинским военным организовали встречу с родными в ДНР

Попавшим в плен украинским военным организовали встречу с родными в ДНР

Встречу пленных украинских военных и их родственников провели в Донецкой Народной Республике. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на волонтера Марину Афишину, мероприятие организовала уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

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