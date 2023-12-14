Названо число бомжей в Великобритании на это Рождество

Ожидается, что в Великобритании это Рождество без крова проведут почти на 40 000 человек больше, чем в прошлом году, что является признаком того, что чрезвычайная ситуация с жильем в Англии вышла из-под контроля, согласно данным благотворительного приюта.
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