В бундестаге планируют инициировать расследование из-за утечки по Taurus

Руководитель комитета народного представительства Германии по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила о намерении провести расследования из-за истории, по итогам которой в прессу утекли закрытые данные касательно крылатых ракет Taurus.
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