Вы не обратили внимание, как тихо сдох «Беллингкэт» (Bellingcat)? Это такая корзинка, из которой кормили дерьмом Навального.
Ангсоц сдох
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Я понимаю, что для ЛяшенКО вообще ничё "не аргумент")) но вот на вскидку - https://mt.ru/zakon-poryadok/46682667777
подоляки, монтяны и прочие новоявленные российские «патриоты» - Закон и Порядок - Социальная сеть "МТ.RU"
Закон и Порядок - MT.RU
Ответить
3 час.
Sergiy Che
Ишшо - https://gilliotinus.livejournal.com/249744.html?ysclid=m38uh0rqlr836573066
Контрразведка вскрыла источники информации сумчатого оборотня Юрко Подоляки (и его команды)
gilliotinus livejournal
Ответить
3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Так грязев грозев еще и пассивный пидорас
Ответить
1 час.
Свежие комментарии