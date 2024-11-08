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Ангсоц сдох

Ангсоц сдох

  Вы не обратили внимание, как тихо сдох «Беллингкэт» (Bellingcat)? Это такая корзинка, из которой кормили дерьмом Навального.

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Комментарии
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Sergiy Che
Я понимаю, что для ЛяшенКО вообще ничё &quot;не аргумент&quot;)) но вот на вскидку - https://mt.ru/zakon-poryadok/46682667777
подоляки, монтяны и прочие новоявленные российские «патриоты» - Закон и Порядок - Социальная сеть "МТ.RU"
Закон и Порядок - MT.RU
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3 час.
Sergiy Che
Ишшо - https://gilliotinus.livejournal.com/249744.html?ysclid=m38uh0rqlr836573066
Контрразведка вскрыла источники информации сумчатого оборотня Юрко Подоляки (и его команды)
gilliotinus livejournal
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3 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Так грязев грозев еще и пассивный пидорас
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1 час.

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