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«Карасев на ЧМ судил бы топ-матч. Не удивился бы, если бы получил финал». Узбекский судья ЧМ-2026 о Сергее

«Карасев на ЧМ судил бы топ-матч. Не удивился бы, если бы получил финал». Узбекский судья ЧМ-2026 о Сергее

Арбитр ФИФА Ильгиз Танташев, судивший матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Парагвая и Франции (0:1), высоко оценил уровень работы своего российского коллеги Сергея Карасева.

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