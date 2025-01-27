Хайнань расширяет список товаров с нулевыми тарифами

В целях стимулирования роста порта свободной торговли Хайнань (Hainan) и расширения спектра товаров с нулевыми тарифами в совместном заявлении Министерства финансов, Главного таможенного управления и Государственного налогового управления, опубликованном в воскресенье, были внесены изменения в политику нулевых тарифов на сырье и вспомогательные материалы в порту.