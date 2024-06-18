Русская "стелс-ракета" из бетона. Или как хваленное ПВО НАТО фактически зевнуло "ядерный удар" по Польше старой советской Х-55.

Старая советская Х-55 и её основной носитель, ракетоносец Ту-95. Эта КР воздушного базирования вновь заставила сомневаться в эффективности западных систем ПВО.
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