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Царьград

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В Новороссийске объявлена атака БПЛА: Кравченко ввел сигнал «Внимание всем»

В Новороссийске объявлена атака БПЛА: Кравченко ввел сигнал «Внимание всем»

В Новороссийске введен сигнал «Внимание всем» в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. В городе приведены в действие системы оповещения, о чем сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко.

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