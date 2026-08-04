В Новороссийске объявлена атака БПЛА: Кравченко ввел сигнал «Внимание всем»

В Новороссийске введен сигнал «Внимание всем» в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. В городе приведены в действие системы оповещения, о чем сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко.
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