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Зачем им мир, который нельзя грабить?

Зачем им мир, который нельзя грабить?

Глобальный системный кризис оставляет всё меньше надежд на мирное его разрешение, а значит, «наши западные партнёры» просто обречены воевать с Россией.

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Комментарии
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Александр Т
Интересно а с пиндосами что делать? Пока оно самое главное зло?
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3 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Тимур, нищеброд это состояние души.Похоже ты себя к этой категории относишься?
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1 час.
Eduard
Просто чаще Запад избивать надо.Время стекляных бус за земли прошло!
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35 мин.

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