Глобальный системный кризис оставляет всё меньше надежд на мирное его разрешение, а значит, «наши западные партнёры» просто обречены воевать с Россией.
Зачем им мир, который нельзя грабить?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Интересно а с пиндосами что делать? Пока оно самое главное зло?
Ответить
3 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Тимур, нищеброд это состояние души.Похоже ты себя к этой категории относишься?
Ответить
1 час.
Eduard
Просто чаще Запад избивать надо.Время стекляных бус за земли прошло!
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии