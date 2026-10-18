Исследователи Microsoft, MIT и других научных организаций разработали метод, который вдвое улучшил качество прогнозов одной из ведущих погодных моделей на срок от двух до шести недель.
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