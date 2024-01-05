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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Корнев: «Последний круг был тяжелым. Каждые сто метров себе говорил: «Блин, мне бы только доехать, пересеку черту и лягу полежать на снегу»

Корнев стал в гонке вторым, победил белорус Антон Смольский.  «Считаю, что на сегодняшний день сделал все, что мог, потому что было тяжелое состояние.

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