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В Крыму назвали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит

В Крыму назвали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский майдан, начавшийся одиннадцать лет назад, стал глубочайшим провалом украинских элит и обернулся национальным самоубийством.

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