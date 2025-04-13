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Бигма: в Купянском районе Харьковской области уничтожены иностранные наемники

В Купянском районе Харьковской области уничтожены две группы иностранных наемников - штурмовиков. Информацию о том, что в Купянском районе в лесу бойцы армии России обнаружили и уничтожили две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады, рассказал руководитель пресс-центра Западной группировки войск Вооруженных сил РФ Иван Бигма, - передает ТАСС.

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