Бигма: в Купянском районе Харьковской области уничтожены иностранные наемники

В Купянском районе Харьковской области уничтожены две группы иностранных наемников - штурмовиков. Информацию о том, что в Купянском районе в лесу бойцы армии России обнаружили и уничтожили две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады, рассказал руководитель пресс-центра Западной группировки войск Вооруженных сил РФ Иван Бигма, - передает ТАСС.