Уже много было сказано про мигрантов, особенно в криминальном разрезе. Однако мы отступим немного от традиции, и поговорим не о преступлениях совершаемым нашими "гостями", а о том как приезжие забирают работу у коренного населения, получая при этом в разы больше чем последние.
"Пока местные сидят без работы, мигранты заколачивают по 250 тысяч": Скандал на новых территориях РФ набирает обороты
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Город М- Мариуполь. В ДНР трудятся 35 тыс строителей из России.Такое мнение,что ни одного строителя в ДНР нет со времен СССР.Много разрушено частного сектора.Его не следует восстанавливать?Видимо к этому все идет.Дали сертификаты на жилье.Из Херсонской обл по 70 тысруб/кв.м,ДНР и ЛНР-30 тыс руб.Сколько стоит частный дом построить?Зачем? Есть возможность получить квартиру со всеми удобствами.Где тут Олег Царев?Где производство пеноблоков, стеновых панелей и перекрытий для частного дома?Привезут шефы.
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17 час.
а
анатолий
Похоже парень ты прораб,которому заносят мигранты,или продажный мент.
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11 час.
Андрей
а ты похоже укродятел😀
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3 час.
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