«Тхыпхъэ»: археология смыслов

Именно так можно охарактеризовать книгу кандидата исторических наук, директора Национального музея КБР Феликса Накова «Тхыпхъэ: Адыгская (черкесская) знаковая система», выпущенную в 2010 году издательством М.
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