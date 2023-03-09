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Посвежевшая модель поступит в продажу в 2024 году

Посвежевшая модель поступит в продажу в 2024 году

﻿﻿На днях в интернет просочились фотографии кузова новой LADA Granta, а теперь в открытой базе Роспатента обнаружены снимки приборной панели.

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