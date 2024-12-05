Средневековая песочница в жанре экшен-стратегии Kingmakers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2025 гИздатель инди-игр tinyBuild и разработчик инди-игр Redemption Road Games объявили, что их средневековая экшен-стратегия Kingmakers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2025 года.