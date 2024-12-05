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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Средневековая песочница в жанре экшен-стратегии Kingmakers выйдет на ПК в раннем ...

Средневековая песочница в жанре экшен-стратегии Kingmakers выйдет на ПК в раннем ...

Средневековая песочница в жанре экшен-стратегии Kingmakers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2025 гИздатель инди-игр tinyBuild и разработчик инди-игр Redemption Road Games объявили, что их средневековая экшен-стратегия Kingmakers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в первом квартале 2025 года.

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