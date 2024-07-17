ФСБ обнародовала показания гитлеровского генерала о военных преступлениях в СССР

К 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии (операция «Багратион») ФСБ впервые опубликовала показания взятого в плен гитлеровского генерала Готтфрида фон Эрдмансдорфа.
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