В щедром орловском бюджете нашлись миллионы на всё, кроме дворника для горпарка

Минувшая неделя отмечена щедрой раздачей миллионов и громкими признаниями. «Нужно отдать миллион, а потом проценты» Сколь верёвочке не виться, а ведёт она к советнику губернатора Орловской области по СМИ Сергею Лежневу.
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