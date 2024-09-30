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В щедром орловском бюджете нашлись миллионы на всё, кроме дворника для горпарка

В щедром орловском бюджете нашлись миллионы на всё, кроме дворника для горпарка

Минувшая неделя отмечена щедрой раздачей миллионов и громкими признаниями.  «Нужно отдать миллион, а потом проценты» Сколь верёвочке не виться, а ведёт она к советнику губернатора Орловской области по СМИ Сергею Лежневу.

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