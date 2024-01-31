Замгенпрокурора Демешин заявил о дестабилизации обстановки на Дальнем Востоке

Противники России пытались раскачать ситуацию на Дальнем Востоке. Количество попыток шпионажа и диверсий возросло, заявил на итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.
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