С 1 сентября появятся короткие полисы ОСГОП для физлиц

С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), предусматривающие возможность заключения краткосрочных, сроком менее года, договоров этого вида страхования.
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