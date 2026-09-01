В московском метро с начала года запустили 10 тематических составов

За первые семь месяцев 2026 года в метро Москвы запустили 10 поездов с тематическим оформлением. Составы посвятили Вологодской области, Дню защиты детей, китайскому Новому году, 81-й годовщине Великой Победы, 111-летию Киностудии Горького и 250-летию Большого театра России.
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