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Царьград

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В Перми ограничат движение в центре города из-за Крестного хода

В Перми ограничат движение в центре города из-за Крестного хода

С 09:30 до 14:00 будет временно установлен запрет для проезда некоторого транспорта.26 июля в Перми состоится Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского.

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