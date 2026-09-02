Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Правительство о защите и ремонте НПЗ

Правительство о защите и ремонте НПЗ

Правительство о защите и ремонте НПЗ.Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту объектов и активно взаимодействуют с Минобороны.

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Юрий Николаев

Так у нас именно так и происходит как в старой русской пословице____ Покуда гром не грянет, мужик не перекрестится! Так гром то уже ГРОХОЧЕТ во всю ивановскую! Ну и слава Богу креститься начали!