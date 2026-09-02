Правительство о защите и ремонте НПЗ.Нефтяные компании выделили собственные средства на защиту объектов и активно взаимодействуют с Минобороны.
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А Новак первый месяц в должности?
Не получилось бы как с импортозамещением
Так у нас именно так и происходит как в старой русской пословице____ Покуда гром не грянет, мужик не перекрестится! Так гром то уже ГРОХОЧЕТ во всю ивановскую! Ну и слава Богу креститься начали!