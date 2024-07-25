В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал: актриса Яна Поплавская резко раскритиковала певицу Лолиту за её недавний концерт в Москве, на котором прозвучали сомнительные треки, включая песню уехавшего рэпера Моргенштерна*.
Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Это престарелая проститутка не имеет ни чести, ни совести. И не имела никогда.
Ответить
17 час.
ВБ
Виктор Березин
Вы забыли , как не так давно эта жирная свинья пьяная скакала по сцене полуголая. А в зале было много детей. Тогда был скандал. И чем это закончилось. А ни чем , Писков заступился. Виктор Игоревич.
Ответить
11 час.
Z
Zoya
Яна патриотка приличный порядочный человек а эти бляди сколько их можно терпеть я не знаю куда смотрит ФСВ они же просто страну и изнутри разрушают.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии