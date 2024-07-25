Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

Н Наталья Это престарелая проститутка не имеет ни чести, ни совести. И не имела никогда.

ВБ Виктор Березин Вы забыли , как не так давно эта жирная свинья пьяная скакала по сцене полуголая. А в зале было много детей. Тогда был скандал. И чем это закончилось. А ни чем , Писков заступился. Виктор Игоревич.