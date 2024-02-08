Безработица в Забайкалье по-прежнему на высоком уровне

Уровень безработицы в Забайкальском крае снизился, но остается выше среднего по Дальнему Востоку. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте сообщила замминистра труда и соцзащиты населения края Елена Шаманская.
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