Сила в правде
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Сила в правде

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Путин и Трамп говорили час после Москвы и Киева. Что осталось за закрытой дверью 8 сентября

Путин и Трамп говорили час после Москвы и Киева. Что осталось за закрытой дверью 8 сентября

8 сентября Путин и Трамп закрыли визит Уиткоффа и Кушнера часовым звонком. Прорыва нет, плюс есть, детали спрятаны.

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