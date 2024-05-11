Почти любой замок можно взломать, используя всего лишь две обычные канцелярские скрепки. Этот метод прост и весьма полезен, если вдруг вы оказались без ключа — что, безусловно, может случиться с каждым из нас.
Ключник показал на видео, как открывает замок двумя скрепками
Комментарии
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Дмитрий Боев
Метод годится для всё реже используемого у нас типа замков с механизмами классического типа. И совершенно не подходит для двусторонних механизмов, и тем более - для замков с набором на боковых плоскостях, наиболее часто применяемых во врезных замках . Так что, не стремитесь во взломщики, ребяты...
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10 час.
ВераВерная
Бесплатное пособие для домушников))) Из прошлого века.
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9 час.
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