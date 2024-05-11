Ключник показал на видео, как открывает замок двумя скрепками

Дмитрий Боев

Метод годится для всё реже используемого у нас типа замков с механизмами классического типа. И совершенно не подходит для двусторонних механизмов, и тем более - для замков с набором на боковых плоскостях, наиболее часто применяемых во врезных замках . Так что, не стремитесь во взломщики, ребяты...