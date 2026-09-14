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Царьград

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Эксперт Мясоедов: сети 5G в РФ заработают только на Android

Эксперт Мясоедов: сети 5G в РФ заработают только на Android

Российские сети 5G окажутся доступны исключительно на смартфонах с операционной системой Android. IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с NEWS.

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