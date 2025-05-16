По делу о гибели пяти человек в Минске перед судом предстанет экс-начальник отдела капремонта

По обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ перед судом предстанет бывший начальник отдела капитального ремонта и строительства общества с ограниченной ответственностью «Завод профессионального оборудования», в отношении которого велось следствие в связи с гибелью пяти рабочих на заводе в Минске в Орловской области.
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