Брак нужен для того, чтобы разделить на двоих проблемы, которых у одинокого человека просто не может быть

Девушка жалуется подруге: - Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против. - Прям категорически? - Ну да, так и говорит: "Я не буду с ней гулять!"… И где же заражается ковидом наша элита? В общественном транспорте не ездит, по магазинам не ходит.