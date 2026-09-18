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Татар-информ

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Шамиль Якупов: «На фестивале «Время молодых» можно проверить здоровье»

Шамиль Якупов: «На фестивале «Время молодых» можно проверить здоровье»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» На центральной площадке фестиваля «Время молодых» у Центра семьи «Казан» работают более 40 интерактивных точек, где молодежь может проверить здоровье и пообщаться с работодателями.

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