Шамиль Якупов: «На фестивале «Время молодых» можно проверить здоровье»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» На центральной площадке фестиваля «Время молодых» у Центра семьи «Казан» работают более 40 интерактивных точек, где молодежь может проверить здоровье и пообщаться с работодателями.
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