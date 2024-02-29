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Добрый Мир

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«Попытки Запада запретить сотрудничество с РФ никого не останавливают, и это ваша заслуга»: Сергей Лавров обратился к русофилам из 130 стран

«Попытки Запада запретить сотрудничество с РФ никого не останавливают, и это ваша заслуга»: Сергей Лавров обратился к русофилам из 130 стран

Сергей Лавров заявил, что линия Запада на изоляцию России потерпела полный крах Михаил ФРОЛОВ Линия на отмену всего, что так или иначе связано с Россией (в том числе в глобальном информационном и культурном пространствах), потерпела полный крах.

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