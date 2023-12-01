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Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1728). Он обогнал Эспозито и Коффи

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:2).  В активе 36-летнего канадца стало 25 (14+11) очков в 22 играх сезона.

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