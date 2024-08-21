"Мужская бесхозяйственность и бытовая лень является в наше время чуть ли не самым важным стимулом, чтобы мужчины женились.
В российских семьях все решают женщины?
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Вадим Скоробогатов
Виновато совместное обучение мальчиков и девочек в школах..Когда девки раньше созревают...
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16 час.
Валерий Кривошеев
Вот образчик понимания семьи, в глазах Мурены. Главное в семье - власть захватить! Кто захватил - тот и прав. А остальное, хрень собачья!
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11 час.
Валерий Кривошеев
Тому и своих дочерей учат. "Главное в семье - власть захватить"!
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11 час.
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