Моя семья. Счас...
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В российских семьях все решают женщины?

В российских семьях все решают женщины?

"Мужская бесхозяйственность и бытовая лень является в наше время чуть ли не самым важным стимулом, чтобы мужчины женились.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Виновато совместное обучение мальчиков и девочек в школах..Когда девки раньше созревают...
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16 час.
Валерий Кривошеев
Вот образчик понимания семьи, в глазах Мурены. Главное в семье - власть захватить! Кто захватил - тот и прав. А остальное, хрень собачья!
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11 час.
Валерий Кривошеев
Тому и своих дочерей учат. &quot;Главное в семье - власть захватить&quot;!
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11 час.

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