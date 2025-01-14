Россиянам дали советы по восстановлению организма после алкоголя на новогодних праздниках

После новогодних праздников организм сталкивается с множеством последствий, вызванных токсическим воздействием алкоголя, предупредил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.
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