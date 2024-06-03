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Уникальный элемент копья времен Куликовской битвы нашли в Тульской области

Уникальный элемент копья времен Куликовской битвы нашли в Тульской области

Археологи нашли редкую деталь копья и два наконечника стрел ХIV века. Как пишет &quot;Царьград&quot; со ссылкой на музей-заповедник &quot;Куликово поле&quot;, они могли принадлежать участникам Куликовской битвы, которая состоялась в 1380 году.

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