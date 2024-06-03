Уникальный элемент копья времен Куликовской битвы нашли в Тульской области

Археологи нашли редкую деталь копья и два наконечника стрел ХIV века. Как пишет "Царьград" со ссылкой на музей-заповедник "Куликово поле", они могли принадлежать участникам Куликовской битвы, которая состоялась в 1380 году.
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