Поздравление директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые товарищи генералы и офицеры! Солдаты и сержанты, старшины и прапорщики! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.
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