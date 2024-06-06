Главные новости дня, 6 июня 2024 года

В ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине Россия может принять асимметричные меры. Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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